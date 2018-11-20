Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in 10 yıllık evliliği, 15 dakikalık bir duruşmayla bitmişti. Bu ayrılığın ardından Mustafa Sandal önce Ceren Hindistan, sonra Irmak Ünal en sonunda da Londra'da Serel Yereli ile buluştu. Sandal buluşmalara doyamıyor, güzellerle bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor.

Emina ise sadece Sadettin Saran ve ailesiyle çektirdiği fotoğrafla gündeme geldi.

Emina ve Sandal'ın ayrılık sonrası psikolojileri birbirinin tam zıttı. Emina daha sakin, Mustafa ise sanki treni kaçırmış gibi... Emina'nın Saran ile olan fotoğrafında aile motifi ve ağırbaşlılık var. Sandal ise sürekli farklı kadınlarla görüntü vererek sanki bir şeylerin ispatı peşinde; ayrıldım ama yıkılmadım, 'Bende daha iş bitmedi' der gibi.

Ancak Serel Yereli'nin "Mustafa Londra'ya gelmeden önce mail atmıştı. Eee adam rica etmiş, Türkiye'de bir kariyeri var. Ben de kıramadım olur dedim, buluştuk. Çocuklar da çok tatlıydı, güzel bir yemek oldu.

Büyüğüm kendisi, ne deseydim, olmaz diyemedim" diye açıklama yapması Mustafa'nın karizmasını çizdi. Serel, Mustafa'yı fena iğneledi. İşte buna kuşak farkı denir! Aman Mustafa dikkat, şimdiki gençlerin egosu çok yüksek!