Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce hayvan haklarıyla ilgili yeni yasanın hazırlanması için talimat vermişti. Yasa taslağında sona gelindi. Yeni yasaya göre; bütün hayvanlar çipli, yani kimlikli olacak. Çipte hayvanın yaşı, sahibinin adı, varsa sağlık kontrolleri yer alacak. Hayvanlara işkence yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanını sokağa bırakana para cezası uygulanacak. Hayvan barınaklarına standart getirilecek.

Hem hayvan dostlarımızı, hem de hayvanseverleri sevindirecek bir gelişme bu. Bu yasayla birlikte sokaklarda başıboş dolaşan köpeklerin ve hayvanlara yönelik işkence olaylarının sayısının azalacağına inanıyorum. Elbette sadece yasa çıkartmakla olmaz; bu yasa önce halka iyi tanıtılmalı, sonra da uygulanmalı.

Eski yasaya göre, pitbull yetiştirmek ve satmak da yasak ama her hafta bir pitbull saldırısı haberi okuyoruz!

Umarım yeni yasa pitbull terörünü de bitirir.