Digital Age dergisinin, pazar araştırma platformu Adgager ile birlikte gerçekleştirdiği Geleceğin Meslekleri anketinin sonuçları açıklandı. Türkiye'nin 12 bölgesinde, 58 ilde, 413 çalışan ve 396 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 809 kişinin katıldığı ankete göre; en çok çalışmak istenen sektörler sırasıyla şöyle:

Bilişim (yüzde 19), e-ticaret (yüzde 11), eğitim (yüzde 9), gıda-içecek (yüzde 5), ticaret-hizmet (yüzde 5), turizm (yüzde 4), basın (yüzde 3).

Ankete katılanlar geleceğin mesleklerini de seçmişler. İşte geleceğin mesleklerinde ilk 10: 1- Yapay zeka iş geliştirme yöneticisi 2- Yapay zeka destekli sağlık teknisyeni, 3- Yazılım geliştiricisi veya mühendisi, 4- Siber güvenlik mühendisi veya analisti, 5- IoT (nesnelerin interneti) tasarımcısı, geliştiricisi veya mühendisi, 6- Artırılmış gerçeklik mimarı, geliştiricisi, 7- Veri mühendisi, 8- Veri detektifi, 9- Mobil uygulama geliştiricisi, 10- Uzay pilotu.

Ankette beni en çok şaşırtan, medyada yaşanan büyük küçülmeye rağmen basının hâlâ en çok çalışılmak istenen meslekler arasında yer alması.

Geleceğin mesleklerinde ise yapay zeka ve yazılım sektörlerinin başta yer alması hiç şaşırtıcı değil.

Yapay zeka ve robot teknolojisindeki hızlı gelişme birçok mesleği de tarihe karıştıracak.

Bu değişim, çocukların eğitimini daha da karmaşık hale sokacak.

Çünkü hâlâ birçok ülkede klasik mesleklere göre eğitim veriliyor. Örneğin; bugün birçok aile, yabancı dil eğitimine önem veriyor ama çeviri uygulamalarındaki hızlı gelişmeler sayesinde gelecekte yabancı dil bilmek çok da önemli olmayabilir. Robotik eğitim ve kod yazılımı, çocuklar için daha önemli yatırım olabilir.