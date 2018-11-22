Çocuklarınızın bilgisayar başında saatlerce oynadıkları online oyunlar artık spor (e-spor) kabul ediliyor.

Oyuncularına da 'gammer' deniyor.

Konsollar, donanım ve yazılım ögelerini kapsayan oyun sektörü, 2016 yılında dünya genelinde 91 milyar dolar kazandı.

Online oyunlar oynayan gençler de iyi kazanıyor.

İşte bir örnek: Zula Süper Lig'inde 1907 Fenerbahçe Zula takımı forması giyen Muhammet (Growe) Ercan, Fanatik gazetesine şöyle konuşmuş: "E-spor'un büyüdüğünü görünce bir risk alarak mesleği bıraktım ve espor oyuncusu olmaya karar verdim. Tezgahtarken 1.500 TL kazanıyordum, şimdi Zula'dan 30 bin TL'nin üzerinde aylık gelirim var." Asgari ücretli bir işi bırakmak büyük risk mi tartışılır ama Ercan, şimdi en sevdiği işi yapıyor.

Çocukluğunda üstüne para verip oynadığı oyunlardan artık ayda 30 bin lira kazanıyor.

Türkiye'de bir e-sporcunun yılda kazandığı para 200-300 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Dünyada en çok kazanan Kuro 'KuroKy' Takhasomi'nin yıllık geliri ise 3 milyon 366 bin dolar.

Ercan, çok bilgisayar oynadığı için üniversite sınavında pazarlama gibi sıradan bir bölümü kazanırken, belki de arkadaşları arasında hakim, savcı, doktor, mühendis olanlar çıktı. Lakin Ercan şimdi onlardan daha çok kazanıyor.

Oynadığı oyunların videosunu YouTube'a yükleyip yılda 10-15 milyon dolar kazanan Youtuber'lar da var.

Bizim evde her akşam tablet tartışması çıkıyor. Ercan'ın ya da Takhasomi'nin hayat hikayesini okuyunca "Oğlum yeter, fazla oynadın, dersine çalış" dediğim için belki de hata yapıyorum!

Elbette her bilgisayar oyunu oynayan çocuk büyüyünce iyi para kazanan 'gammer' olacak diye bir kaide yok. Ama çocuğunuz online oyunlarda iyiyse, hayalinde e-spor oyuncusu olmak varsa "Kırarım o tableti" demeden önce iyi düşünün!