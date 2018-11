Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram'da 'Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm. Sebebi; son yedi-sekiz gün içinde resim sanatının 150 başyapıtını sayfamda paylaşmış olmam... Resim sanatının Türkiye'de işi zormuş' diye bir paylaşım yaptı.

Say'a 'Var mısın Yok musun?' yarışması ile ünlenen Hakan Hatipoğlu 'Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı... Şaka gibi' notunu düştü. Say ise Hakan'a 'Siz ne işle uğraşıyorsunuz?' diye sordu.

Ve sosyal medyada herkes Say'ın, Hatipoğlu'na verdiği ayarı konuştu. Say, fazla TV izleyen birisi değil, Hatipoğlu'nu tanımıyor da olabilir.

Sonuçta Say'ın dikkat çekmek istediği resim sanatının sorunları, Hatipoğlu'nun yorumuyla gümbürtüye gitti.

Türkiye'de resim sanatının işi her zaman zordu. Instagram çıktı, daha da zorlaştı.

Kim takar resim çizmeyi, piyano çalmayı! Paylaş bir manzara fotoğrafı gelsin takipçi!

Belli etmese de üç günde 2 bin takipçi kaybetmek Fazıl Say'ı bile üzmüş.

Aslında takipçi kaybı teknik bir konu. Bugün Mozart bile Instagram'dan kısa sürede 150 resim paylaşsaydı takipçi kaybederdi. Say'ın yüzleştiği bir diğer gerçek ise; takipçi sayısının çok olmasında, girdiği polemiklerin de etkisinin olması.

Sevgili Fazıl, takipçiye fazla takma kafanı. Yine girersin bir polemiğe, takipçi sayın tavan yapar. Ne de olsa insanlar kavga ve linç izlemeyi piyano ve resme tercih ediyor!