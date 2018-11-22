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MEVLÜT TEZEL
22 Kasım 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Küçümsediğimiz ligdeyiz

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düştü. Artık küçümsediğimiz , Belarus, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, İsrail gibi ülkelerle aynı gruptayız.
Elbette bu ülkelerden daha çok umut vâdediyoruz ama yerimizin B Ligi olmadığı da ortada. Bence tekrar yukarıya çıkmak için ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız 1996 yılındaki ruh halimize dönmeliyiz. Haddini bilen, hiçbir takımı küçümsemeyen, inatçı pres ve defans yapan bir takım olmalıyız. Taraftar şimdilik beklentisini düşürmeli.
'Gürcistan'ı, Arnavutluk'u yendiğimizde sokaklarda kutlamalıyız' diyeceğim ama farkındayım kimse sokağa çıkmaz.
En azından spor medyası 'Biz bu gruptan çıkarız', 'Beş atarız' gibi başlıklarla hayal tacirliği yapmayı bırakmalı.
Basamakları tekrardan haddimizi bilerek, savaşarak yavaş yavaş çıkmalıyız.

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