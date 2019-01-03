Nimet Abla'dan Milli Piyango bileti alanların boşuna kuyrukta beklediklerini, seyyar satıcıdan bilet alanların da aynı şansa sahip olduğunu yazmıştım.

Hıncal Abi de (Uluç), insanların 'uğur' inancından, bilet almak için beklerken kurdukları tatlı hayallerden bahsetmişti.

Sonra Hıncal Abi ile Nimet Abla'dan bilet alıp keyifli bir söyleşi yaptık. Hıncal Abi "Bana çıkmaz ama aldıklarıma çıkar" deyince benim bileti ona çektirdim ama amorti bile çıkmadı.

Benim Hıncal Abi'ye çektiğim bilete ikramiye vurdu mu bilmiyorum. Öte yandan okuyucularıma, 'Nimet Abla'dan bilet almanıza gerek yok' diye yazarak doğru çağrıda bulunmuşum. 70 milyonluk büyük ikramiye, insanların haftalardır soğuk havada uzun kuyruklar oluşturdukları Nimet Abla'ya çıkmadı, Üsküdar'daki seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı bilete çıktı.

Özçamlı; geçtiğimiz yıl da yılbaşı çekilişinde üçüncü büyük ikramiyenin biletini satmış, geçtiğimiz Temmuz ayında da sattığı bir bilete yüklüce para çıkmış. Ama Özçamlı, "Seyyar satıcı olarak en büyük dezavantajımız insanlar bize inanmıyor, acaba sahte bilet mi satıyor diye bize güvenmiyorlar" diyor. Özçamlı, yaptığı TV röportajının sonunda şöyle bağırıyordu:

"İkramiyeler her zaman Ali Baba'dan çıkıyor, Ali Baba ikramiye canavarı." Özetle, sokakta bilet satan emekçiye güvenen kazandı, hem de 70 milyon lira. Hıncal Abi, seneye bileti Ali Baba'dan alalım, bu sefer yemekler benden.