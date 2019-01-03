O kadar haber yapılmasına rağmen poşetlerin paralı olduğundan habersiz vatandaşlar ilk gün şaşkınlık yaşadı. Örneğin, poşetlerin paralı olduğunu öğrenen Taner Gökçe, aldığı ürünleri montuna doldurup bu eylemini de videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Gökçe, "Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum.

Günde üç-dört defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor" diyor. Taner kardeş; montuna, pantolonuna doldurmaya gerek yok, al bir pazar çantası ya da file, rahat et! Pazar çantası, file, bez ya da karton torba almak kimseyi batırmaz ama çevreyi korumuş oluruz.

Türkiye'de bir kişi, yılda ortalama 440 plastik poşet kullanıyor.

Bu tüketimin bir yıl içinde çevreye zararı milyarlarca TL'yi buluyor.

Plastik poşetlerin ücretli olması son dönemde alınmış en doğru kararlardan biri. Zamanla halkımızın bez torba kullanmaya alışacağına inanıyorum.

Yaşasın poşetsiz Türkiye.