Norveç Başbakanı Erna Solberg yeni yıl konuşmasında, Norveç'in refah sisteminin ayakta kalması için nüfus artışının gerekli olduğunu söyledi. Başbakan Solberg, vatandaşlarından en az iki çocuk yapmalarını istedi.

Doğum oranlarının düşmesi birçok ülkede sorun.

Bireysel yaşam önem kazandıkça, eğitim seviyesi arttıkça doğum oranları da düşüyor. Örneğin Japonya'da son 30 yılda doğum oranları yüzde 30 seviyesinde düştü.

İtalya'da durum daha vahim.

Kadın başına düşen 1.34 çocuk oranıyla İtalya, Avrupa'nın doğum oranı en düşük ülkesi. İtalya'da üçüncü çocuğunu doğuran ailelere tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi verilmesi gündemde.

Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının hızla düşmesi ve yaşlı nüfusun artması; hem ekonomik, hem de demografik yapı için büyük tehdit. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sorunu en erken gören liderlerden biriydi.

Erdoğan "Üç çocuk yapın" deyince kızanlar olmuştu; bazı CHP'liler "Özel hayatımıza müdahale ediliyor" demişlerdi. Ama geleceği görenler Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu biliyordu. Genç nüfusa sahip olmak her zaman büyük bir avantaj. 15-20 yıl içinde dünyadaki en değerli kaynak eğitimli insan olacak. Eğer bu büyük genç nüfusu iyi eğitirsek, gelecekte genç nüfusa sahip olmanın avantajlarını daha fazla yaşayacağız.