Solist Ceren Yılmaz ve koreograf Mertkan Tapan, şarkıcı Murat Boz'a sigorta primlerini ödemediği gerekçesiyle dava açmışlardı.

Ben de emekçilerin hakkını yediği için Murat'ı eleştiren bir yazı yazmıştım. Mahkeme, 910 gün sigortasız çalıştırılan Tapan ile bin 231 gün sigortasız çalıştırılan Yılmaz'ı haklı buldu. Aslında Boz, hatasından dönebilir ve orta yol bulunabilirdi ama ünlü şarkıcı bunu yapmadı ve mahkemenin kararına itiraz etti. Önceki gün Boz'un itirazının da reddedildiğini öğrendik. Bu kadar çok para kazan ama senle aynı sahneyi paylaşan çalışanlarının parasını ödeme, bir de üstüne mahkemenin kararına itiraz et! Sevgili Murat, imajına zarar vermeye değer mi?