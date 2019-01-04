SABAH, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyasına başından beri en büyük destek veren gazete oldu.

Biz de bu köşede tüketicinin hakkını savunmak için gereksiz gördüğümüz fiyat artışlarını eleştiriyoruz. Bu eleştiriler dikkat çekti, birçok şirket geri adım attı, marketler sıkı denetlendi. Önceki gün 'Türk Telekom'un Adil Kullanım Kotası (AKK) kaldırıldıktan sonra uygulanmak üzere açıkladığı yeni tarife ücretlerinde tüketici lehine bir ayarlama yapmasında fayda var' diye yazmıştım.



FİYATLAR İNDIRILDİ

Dün, Türk Telekom'dan konuyla ilgili güzel bir haber aldım. 2018'de açıklanan ve kafa karıştıran ücretleri kafanızdan silin. Mevcut müşteriler için tarifelerdeki son durum şöyle: 2018'de 89.90 TL'ye 8 mbit limitsiz paketi ile taahhüdünü yenileyen mevcut müşteriler, yeni AKK'siz dünyada 69.90 TL'den başlayan fiyatlarla taahhütlerini yenileyebilecekler.

Fiberde en çok tercih edilen hız olan 24 mbit hızında limitsiz internet paketi 2018'de 129.90 TL'ye sunulurken, 2019'da 99.90 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek. Ayrıca 100 Mbps limitsiz internet hizmeti 2018 yılı fiyatlarına oranla yüzde 35'lere varan indirimle sunuluyor.

Yeni müşteriler için ise tablo şöyle: 24 mbit paketi limitsiz yeni dünyada 99.90 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek.

2018'de ise limitsiz 24 mbit paketinin fiyatı 124.90 TL idi. Yani yüzde 20 indirim yapılmış oldu. 8 mbit hızlı limitsiz internet paketi ise 79.90 TL'ye sunuluyor. 100 Mbps limitsiz internet hizmeti de 2018 yılı fiyatlarına oranla yüzde 32'lere varan indirimle sunuluyor.

Özetle Türk Telekom, Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye güçlü bir destek daha vermiş oldu.