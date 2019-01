Önce Taksim'de Suriyeli mültecilerin yılbaşı kutlama görüntüleri Twitter'da paylaşım rekoru kırdı. Sonra Amerikan New York Times gazetesi 'Türkiye'den yurt dışına göç' konusu ile ilgili bir haber yayınlandı. Haberde zengin ve elitist kesimin yurdu yavaş yavaş terk ettiği yazıldı.

Bu haberin çıkma tarihi zamanlama açısından manidar!

'Türkiye'yi Suriyelilere bıraktılar, kaçıyorlar' diye yeni bir algı operasyonu başlatılmışa benziyor.

Haberin başlığında ise şu aşağılayıcı ifade kullanıldı:

'Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak sürüler halinde ülkeyi terk ediyor.' Yani yeteneklisin, varlıklısın ama yabancıların gözünde hâlâ sürüsün!

Haberde en çok kafa karıştıran mevzu ise 15 Temmuz'dan sonra yurtdışına kaçan FETÖ'cülerin de, varlıklı ama Türkiye'deki şartlardan memnun olmayan sürüye dahil edilmeleri! Bence vatan haini FETÖ'cüler çıkartılsa, yurt dışına göç eden Türklerin sayısı tahmin edildiği kadar yüksek çıkmaz.

Haberde ayrıca Avrupa ülkelerinde mülk alma yoluyla göç edenlerden de bahsediliyor. Avrupa'da ev alacak, iş kuracak kadar zengin olanların zaten bir ayağı yurt dışındaydı.

Bu insanlar arasında 'Bir ev de Yunanistan'da, Malta'da alayım, vize için uğraşmayım' diyecek kadar varlıklı olanlar da var. Bir de 'Ben İstanbul'da özel koleje çocuk başı 50-60 bin vereceğime yurt dışında parasız okuturum' diyenler var. Yani var oğlu var! Türkler pragmatiktir, imkanı varsa her avantajdan faydalanmak ister ama ülkesinden de kopamaz.

Özetle, New York Times istediği kadar uğraşsın bu algı operasyonu tutmaz!

Göç edenler arasında asıl üzülmemiz ve dikkate almamız gerekenler ise iyi eğitimli gençler.

Türkiye'nin kaynaklarıyla yetişen bu parlak beyinleri yabancılara kaptırmamalıyız. Bu gençlerin derdini dinlemeli ve çözüm üretmeliyiz.