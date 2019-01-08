Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Erkekler de şiddet görüyor
MEVLÜT TEZEL
08 Ocak 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Erkekler de şiddet görüyor

'da pizza restoranında müdür olarak çalışan Filiz Kızıldere (26), aynı iş yerinde kurye olarak görev yapan sevgilisi Mehmet Sönmez'i (24), evlenmek istemeyince tabancayla vurarak öldürdü.
Bu cinayet rutin bir üçüncü sayfa haberi olarak kaldı. kimse bu cinayete isyan etmedi. 'Erkeğe şiddete hayır' diye yürüyüş yapan olmadı. Kurban kadın olsaydı sosyal medyada 'TT' olurdu, kadın dernekleri yürüyüş yapardı! 'de erkekler de şiddet görüyor, erkekler için de sığınma evleri var ama fazla gündeme gelmiyorlar.
Erkekler daha çok psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Elbette kadınlara yönelik şiddet olayları daha çok yaşanıyor ama erkekler de şiddet gördüğünde ya da cinayete kurban gittiklerinde gündem olmalılar.
Kadına yönelik şiddet olaylarında neden azalma yaşanmıyor? 'Kadına şiddete hayır' kampanyalarının çoğu basmakalıp da ondan! Cinayetlere tepki gösteriyoruz ama sorunun kökenine inmiyoruz. Uzmanların da belirttiği gibi kadın cinayetlerinin bir nedeni de erkeklerin gördüğü psikolojik şiddet aslında.
Şiddetin cinsiyeti olmaz!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN