Tekirdağ'da pizza restoranında müdür olarak çalışan Filiz Kızıldere (26), aynı iş yerinde kurye olarak görev yapan sevgilisi Mehmet Sönmez'i (24), evlenmek istemeyince tabancayla vurarak öldürdü.

Bu cinayet rutin bir üçüncü sayfa haberi olarak kaldı. Sosyal medyada kimse bu cinayete isyan etmedi. 'Erkeğe şiddete hayır' diye yürüyüş yapan olmadı. Kurban kadın olsaydı sosyal medyada 'TT' olurdu, kadın dernekleri yürüyüş yapardı! Türkiye'de erkekler de şiddet görüyor, erkekler için de sığınma evleri var ama fazla gündeme gelmiyorlar.

Erkekler daha çok psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Elbette kadınlara yönelik şiddet olayları daha çok yaşanıyor ama erkekler de şiddet gördüğünde ya da cinayete kurban gittiklerinde gündem olmalılar.

Kadına yönelik şiddet olaylarında neden azalma yaşanmıyor? 'Kadına şiddete hayır' kampanyalarının çoğu basmakalıp da ondan! Cinayetlere tepki gösteriyoruz ama sorunun kökenine inmiyoruz. Uzmanların da belirttiği gibi kadın cinayetlerinin bir nedeni de erkeklerin gördüğü psikolojik şiddet aslında.

Şiddetin cinsiyeti olmaz!