Bu köşede hayvan yetiştiricilerinin çoban sıkıntısı çektiğini, iyi maaş verilmesine rağmen köylerdeki gençlerin bile çobanlık yapmak istemediğini birkaç kez yazmıştım. Çobanlık gibi tercih edilmeyen birçok meslek var. Ne yazık ki, gençlerimiz mesleki eğitim almak yerine üniversitelerde işsiz kalmaları garanti bölümlerde okumayı tercih ediyorlar. Benim aradığım, gençlere örnek olmasını istediğim o çobana Anadolu Ajansı'nın haberinde rastladım. Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan Duran Bircan adlı genç, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 300 koyun projesinden faydalanmış ve Kayseri'deki Kirazlı köyüne göç edip çobanlığa başlamış. Farklı tarzından dolayı yaptığı işe insanların şaşırdığını ifade eden Bircan, şöyle konuşuyor: "Beni, öğrenci ya da yurt dışından gelmiş bir turist sanıyorlar. Benim yaşıtım olan insanlar boş bir bölüm okumak yerine kendi işlerini kurmaya çalışsınlar. Ailem beni destekledi, yoksa bu işe cesaret edemezdim. KPSS var, işe girmek zor; bu nedenle insanlar artık tarıma, hayvancılığa yöneliyor. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Sabah, akşam hayvanların su ve yemlerini veriyoruz. Güzel havalarda otlatıyorum..." Ne güzel konuşmuş Bircan. Bu topraklarda herkese aş, iş var. Yeter ki çalışmak isteyen olsun, önemli olan bir yerden başlamak. 10 yıl sonra Bircan'ın büyük bir çiftliğin sahibi olduğunu okursanız şaşırmayın.