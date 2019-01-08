İngiliz ordusuna katılımı artırmak için yayınlanan yeni reklam filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Reklamda operasyona çıkmış bir komando timi, bir derenin başında duruyor.

Müslüman bir asker abdest alıyor, sonra da namazını kılıyor ve İngiliz arkadaşları onu saygıyla izliyor. Namaz bitince bir İngiliz asker, 'Allah kabul etsin' dercesine Müslüman askerin omzuna dokunuyor.

Kısa bir reklam; 40 saniye sürüyor, hiç diyalog yok ama çok etkileyici. İngilizlerin tarih boyunca defalarca Müslümanları nasıl oyuna getirdiğini bilmeyen birinin sempati duyacağı kadar etkileyici bir reklam!

Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere, herhalde ordusunu güçlendirme niyetinde ve Müslüman vatandaşlarını da orduya çağırıyor. Reklamın gizli mesajı da; bizde haçlı zihniyeti yok, din üzerinden savaş yapmıyoruz olsa gerek!

Irak'ın işgaline bahane gösterilen kimyasal silah yalanını yayan İngilizlerdi.

İşgalde de ABD ile başrol oynadılar.

Irak ve Afganistan gibi ülkelerde binlerce Müslüman'ın hayatını kaybetmesinde İngiliz siyasetçilerinin de payı var. Tablo bu kadar netken, İngiltere'deki Müslümanlar dolgun maaş karşılığında orduya katılır mı bilinmez.

Peki, bu reklam filminin aynısını Türk Silahlı Kuvvetleri çekseydi ne olurdu?

'Laiklik elden gidiyeahh' diyenler olmaz mıydı? Neden İngiltere'de olunca laiklik elden gitmiyor?