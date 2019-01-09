GÜNAYDIN'ın yaptığı özel haberler artık ülke gündemini belirlemeye başladı.

Ömer Karahan, oyuncu Deniz Çakır'ın bir kafede başörtülü kızlara 'Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var?' dediğini yazdı, haber günlerdir konuşuluyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir..." dedi.

Hâlâ başörtü meselesini tartışıyor olmamız, bu ülkede bazı kafaların hiç değişmediğini gösteriyor.

Öte yanda Çakır, yaptığı açıklamada böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Öncelikle Çakır, dün GÜNAYDIN'da yayımlanan haberde Karahan'ın yönelttiği dört soruyu yanıtlamalı. Ayrıca mekanın güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlanmalı ve herkes gerçekleri öğrenmeli.



