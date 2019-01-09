Geçen cumartesi, Denizli'de bir çocuk annesi Ayça Songur (29), arkadaşının verdiği ev partisine katıldı. İddiaya göre Songur, sabaha karşı hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti. Önceki gün Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi Merve Yıldız (23), arkadaşlarıyla beraber kaldığı evin balkonunda iddiaya göre dengesini kaybedip düştü ve hayatını kaybetti.

23 yaşındaki Şule Çet de, 28 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da lüks bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. İntihar ettiği iddia edilen Şule'nin düştüğü pencerede kendisine ait parmak izi yoktu, otopsi raporunda da Şule'nin ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlanmıştı. Dava hâlâ devam ediyor.

Şüpheli bir şekilde balkondan ve camdan düşüp ölen kadınların sayısı artıyor. Acaba daha önce yaşanan şüpheli ölümler, kötü niyetli insanlara ilham kaynağı mı oluyor?

Ortaya atılan iddia da hep aynı; dengesini kaybedip düştü! Dengesini kaybetmeyenler ise intihar etmiş sayılıyorlar! Ev partilerinde neden erkekler düşmez balkondan? Çok mu dengeli hareket ediyorlar?

Ayça Songur ve Merve Yıldız'ın ölümleri de detaylı bir şekilde araştırmalı!