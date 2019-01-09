Futbol kulüplerinin devasa borçları için ortaya atılan Yeniden Yapılandırma Projesi tartışılmaya devam ediyor. Dün Hıncal Abi (Uluç), önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen Kulüpler Yasası'nın hayata geçirilmesi gerektiğini, milyarlık şirketler durumundaki kulüplerin hâlâ Dernekler Yasası ile yönetildiğini yazdı.

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da, a Spor'da Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtladılar. Yeniden yapılandırmayla kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmeyeceğini belirten Aydın, normalde şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptıkları şeyin aynısını futbol ekonomisi için yapacaklarını, kulüplerin mevcut borçlarının uzun vadeye yayılacağını ve böylece darboğazdaki kulüplerin nefes alacaklarını söyledi.



İSPANYA'DA DENENDI

Peki, bu plan uygulamada sorunları artırırsa ne olacak? Kredi borcu olup da bankalara yapılandırma yapan vatandaşlar iyi bilir; borcu uzun vadeye yaymanın verdiği rahatlıkla vatandaş daha çok harcar ve borç büyür. Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi, borç yapılandırma İspanya'da 1985'te denendi.

Birkaç yıl içinde kulüplerin borcu daha da arttı. Bizim yöneticilerin kulüp kasalarını nasıl boşattıkları da ortada!

"Kulüpleri zarara uğratan kişilere yönelik geçmişe dönük bir yaptırım olacak mı?" sorusuna Demirören, "Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Artık ileriye bakmalıyız" yanıtını verdi. Eğer kulüplerin borçları artar ve daha kötü batarlarsa, Demirören yine "Geçmiş geçmişte mi kalmıştır" diyebilecek mi, yoksa kulüplere kayyum mu atanacak?

Asıl cevaplanması gereken soru bu!