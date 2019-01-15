Alfonso Cuaron'un 'Roma' filmi, birçok değerlendirmede yılın en iyi filmi olarak gösterildi.

'Roma' Oscar'ın da favorileri arasında. Ancak eleştirmenlerle aynı fikirde olmayıp 'Roma'yı hiç beğenmeyen izleyiciler de var.

'Roma'yı çok beğenenlerin arasında Oscar'lı yönetmen Guillermo Del Toro da var.

Daha önce Indiewire'a verdiği bir röportajda, Roma'nın tüm zamanların en sevdiği beş filmi arasında yer aldığını söyleyen Del Toro, Twitter'da filmi neden bu kadar çok beğendiğine dair 10 madde açıkladı. Ben en çok şu iki yorumu beğendim:

¦ Açılış sahnesi, her ne kadar sudaki yansımada bir anlığına buluşmuş olsalar da, pisliğe bulanmış yer ile gök arasındaki uzlaşmaz farkı ortaya koyuyor.

'Roma'da tüm gerçekler suyla aktarılıyor.

¦ Bana göre Cleo'nun sessizliği, dramatik yolculuğunda bir araç olarak kullanılıyor. Bu yolculukta en derin sancısı da yine suyla ortaya çıkıyor. Cleo, okyanusta çocukları kurtardıktan sonra nihayet sessizliğini bozuyor ve "Doğmasını istememiştim" diyerek acısını paylaşıyor.