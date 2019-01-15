Pazartesi sabahı ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği şu tweet'le uyandık: "Kürtleri vurmaları halinde, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz.

20 millik (32 km.) güvenli bölge oluşturulabilir. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum." Tweet'teki 'Will devastate Turkey economically' çok ağır, skandal bir ifade. 'Devastate' fiilinin; mahvetmek, harap etmek anlamının yanı sıra dümdüz etmek, ezip geçmek gibi ek anlamları da var.

Trump'ın patavatsız olduğunu, diplomasiyi açıktan kabadayılıkla yürüttüğünü daha önceki birçok açıklamasından biliyoruz.

Ama Trump Efendi, bu kez terbiye ve saygı sınırlarını da aştı! Tarihte başka bir ABD başkanı, müttefikine yönelik böyle ağır bir ifadede bulundu mu acaba?

Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu yok. Biz PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile mücadele ediyoruz. Trump bunu bilmiyor mu? ABD'nin müttefiki Türkiye mi, PKK mı diye sorarlar adama! Bu tweet nereye çeksen gider!

'Papaz Brunson' krizinde doların yükselmesinde Trump'ın kabadayı tavrı da rol oynamıştı. Tweet'le ilgili sosyal medyadaki yorumlarda ise 'İçimizdeki İrlandalılar'ın Trump'ın açıklamasından pek memnun kaldıkları gözleniyor. Çoğu, doların yükselmesini hevesle bekliyor!

Ama hevesleri kursaklarında kaldı!

Aslında tüm bu yaşananlar Türkiye'de ekonomik sıkıntıların büyük ölçüde dış kaynaklı olduğunu gösteriyor. Başta Trump'ın kabadayı tavrı olmak üzere sürekli algı operasyonları düzenleniyor.

Bu arada yeni bütçe, Trump'ın Meksika sınırına yaptırmak istediği duvar yüzünden Temsilciler Meclisi'nden geçmedi. Bütçenin geçmemesi nedeniyle federal hükümet 23 gündür kapalı. Amerikalılar, sokaklara inip protesto gösterileri düzenliyor. Trump, atarlı tweet'ler atmak yerine önce kendi krizini çözsün! Türkiye'nin böyle boş tehditlere karnı tok!