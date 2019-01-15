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MEVLÜT TEZEL
15 Ocak 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Netflix’in bedava versiyonu

film, dizi, belgesel araştırdığımızda ilk girdiğimiz site olan , Freedive adlı platformdan dijital yayıncılığa başladı. Freedive'ın en büyük özelliği; ücretsiz film, dizi, belgesel yayını yapması. Gelir modeli olarak ücretli abonelik yerine reklamı tercih eden Freedive'da şimdilik 130 film ve 29 dizi bulunuyor.
Şu an sadece 'de yayın yapan Freedive'ı izleyebilmek için IMDb veya bağlı bulunduğu Amazon'un kayıtlı üyesi olmanız gerekiyor.
ABD'de Freedive'ı izleyenlerin yorumlarına bakılırsa, 50 dakikalık bir dizide dört kere reklam çıkıyor. Yani yayın ücretsiz diye bizim TV kanallarındaki gibi uzun reklam kuşakları yok.
Başlangıç için 130 film ve 29 dizi de iyi rakam, platformun ücretsiz olması herkesin ilgisini çekecektir. Reklamlardan elde edilecek gelirle bağlantılı olarak Freedive yavaş yavaş tüm dünyaya yayılır. Başta Netflix olmak üzere abonelik üzerinden yayın yapan platformlar bu durumdan etkilenir.

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