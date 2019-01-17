İngiltere merkezli finansal hizmetler devi Standard Chartered Plc. 2030 yılı için ekonomik tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; dünyanın bir numaralı ekonomisi olan Amerika üçüncü sıraya gerileyecek. Çin birinci, Hindistan ikinci olacak. Rapor, ülkelerin hem gayri safi yurt içi hasılası, hem de satın alma gücü paritesi göz önünde bulundurarak hazırlandı.

Avrupa ülkeleri, 2030 yılında Asya ülkelerinin gerisinde kalacak. 2018 yılında Asya ülkeleri, küresel milli gelirin yüzde 28'ine sahipti.

Rapora göre ise bu oranın 2030 yılına kadar yüzde 35'e yükselmesi bekleniyor. Eğer tahminler gerçekleşirse, Asya ülkelerinin küresel milli gelirdeki payı, ABD ve Avrupa ile aynı seviyeye yükselmiş olacak.

Raporun bizim açımızdan en önemli verisi, Standard Chartered'ın Türkiye'yi 2030 yılında dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olacağını yazması.

Standard Chartered araştırmacısı Madhur Jha, raporda "Küresel orta sınıf bir sınırı aşmak üzere. 2020'de dünya nüfusunun çoğunluğu orta sınıf olacak. Asya, orta sınıf nüfusunda lider olurken Batı'da orta sınıf durgun kalacak" ifadelerini kullandı.

Bu arada The Visual Capitalist'ten Jeff Desjardins, kaleme aldığı bir blog yazısında "Gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomiler arasındaki fark hiç olmadığı kadar hızlı kapandıkça, uzun dönemli yatırım fırsatları arayan yatırımcılar için bu ilginç bir fırsat olabilir" dedi.

Türkiye ile ilgili en küçük kötü haber kırıntısında bile sosyal medyada paylaşım rekoru yapanlar bu rapora ne diyecekler acaba?

Onlar için tekrar yazalım; Türkiye, 2030'da dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olacak. Hem de bunu İngiltere merkezli finansal hizmetler devi Standard Chartered Plc söylüyor! Özetle; şu anki ekonomik sıkıntı geçici. Türkiye, genç nüfusu, büyük yatırımlarıyla hızla büyüyor.