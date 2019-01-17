Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden dört akademisyenin gerçekleştirdiği Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi başlıklı analiz çalışmasında çıkan sonuçlar kötü.

Bu araştırma basında haber oldu ama yeterince gündemde kalmadı.

Araştırmada, 43 farklı markanın içme suyu örneği analiz edildi. Su örnekleri içerisinde tespit edilen en yüksek ağır metal konsantrasyonları; baryum, kurşun, stronsiyum oldu. Sularda en yüksek oran olarak baryumda 366.08, kurşunda 0.80 ve stronsiyumda ise 6.01 ppB oranları ölçüldü. Pek çok markadaki kurşun seviyesi kanserojen risk oluşturuyor. Bir de suyun plastik şişede uzun süre durmasından kaynaklanan kanserojen riskler var.

Daha önce de yazdım; plastik şişede su satışı, Nurettin Sözen'in İstanbul belediye başkanı olduğu dönemde musluklardan çamurlu su akmaya başladığında hayatımıza girmişti.

Bu skandaldan önce herkes musluktan su içerdi. Musluktan akan sular artık birçok şehirde plastikte satılan içme sularından daha temiz ama damacana ve plastik şişelerdeki sular hayatımıza öyle bir girdi ki, musluktan su içmek aklımıza bile gelmiyor.

İnsanlara musluktan su içmeyi tekrar hatırlatmalıyız. Bu hem sağlımız, hem de tasarruf açısından önemli bir adım olur.