Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, benim Itır Esen ile ilgili yazdığım yazıyı iyi okumamış galiba. Yazıda "Ben Cengiz'in yerinde olsam Esen'le röportaj yapmazdım" anlamı çıkacak tek bir satır yok.

Yazar polemiklerinde konuyu farklı yerden ele almak ya da yanlış anlamak en klişe kaçış yoludur. Bunu da Cengiz iyi yapar. Benim itirazım; 15 Temmuz şehitleriyle ilgili bugüne kadar söylenmiş en iğrenç lafları söyleyen Esen'in, sırf Acun Ilıcalı ile adı anılıyor diye hak etmediği şekilde parlatılması.

Cengiz o tweet'i üstü kapalı bir soruyla geçiştirmiş, daha sorgulayıcı olmalıydı. Röportajın bütününde ise 15 Temmuz şehitlerini aşağılayan bir kız allanıp pullanmış. Cengiz'in bir tek 'Sosyal medyada seni çok üzdük, kusura bakma' demediği kalmış!

Ne diyelim, bu da Cengiz'in tercihi.

Bu arada gazeteciliği de, kendi gazetesinde bile okur temsilcisi tarafından sürekli eleştirilen Cengiz'den öğrenecek değilim!