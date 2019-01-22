CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yüz akımız Fazıl Say, çizgisini korumaktadır. Geri adımı atan Erdoğan'dır. Bir mağlubiyetten söz edilecekse cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan'ın mağlubiyetinden söz edilebilir' diye tweet attı.

Say, annesi ölünce telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etmiş, Erdoğan da bu davete kabul etmiş. Özel, neyin galibiyeti, neyin mağlubiyetinden bahsediyor? Boks maçı mı yapıldı? Kutuplaşmadan şikayet ediyorlar ama Erdoğan herkesi kucakladığında 'Eyvah, Fazıl'ı da kaptırdık' diye paniğe kapılıyorlar!

'Beethoven, Mozart dinlesin' diyerek Edoğan'ı küçümseyenler, şimdi Say'ın konserine gitti diye onu mağlup ilan ediyor! Bu nasıl bir zihniyettir? Özel'in tweet'i, ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın daniskasıdır. Eğer CHP'nin zihniyeti buysa, o zaman kendisine oy vermeyenlerden neden oy istiyorlar?