Kahramanmaraşlı dondurma ustası Zekeriya Atak, üç yıl önce Zuhal Topal'ın izdivaç programında 'Türkiye'de o kadar şehitlerimiz var, siz burada göbek atıyorsunuz, göbek attırıyorsunuz' diyerek stüdyoyu terk etmişti. Topal da 130 bin lira tazminat davası açmıştı. Dava sonuçlandı; 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Atak, "Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım?" dedi.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça... Zekeriya Bey şehitleri bu kadar düşünüyorsan niye o programa çıktı? Zuhal Hanım, şehit haberlerinin üst üste geldiği dönemde programında utanmadan göbek attırdı ve bu durumu eleştiren Zekeriya Bey'den de intikam aldı. Bir değil, iki kere ayıp etti...

Normalde Topal'ın şehit haberleri varken göbek attırdığı için utanıp sessiz kalması ve dava açmaması gerekirdi. İzdivaç programları kaldırıldı ama yapılan rezillikler haber olmaya devam ediyor.

Bu olayda asıl tartışılması gereken ise 'Şehitlerimiz var, göbek atıyorsunuz' gibi haklı eleştiriye tazminat cezası kesilmesidir.