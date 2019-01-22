14 yaşındaki Malili çocuk, İtalya'ya geçmek isterken Akdeniz'de boğuldu. Karnesi, ceketinin cebine dikili halde bulunmuş. İyi bir öğrenciymiş ve karnesini İtalyanlara göstererek bunu ispatlamak istiyormuş. Karikatürist Makkox da, Malili çocuğu böyle resmetmiş...

Söylenecek söz bırakmayan bir karikatür...

Önce Afrika'yı sömürgeleştirdiler, gemilerle köle taşıdılar. Zenginliklerini, medeniyetlerini sömürü üzerine kurdular. Sonra açlığın, fakirliğin kol gezdiği kıtalarda cetvelle sınırlar çizdiler, "Buradan dışarıya çıkamazsınız" dediler ama sonra icat ettikleri kapitalist düzenle sömürmeye devam ettiler.

Doymak bilmediler; çünkü kurdukları sistem, sürekli kar etmezse iflas edecekti. Bu sefer etnik ayrılıklar yarattılar, yola getiremedikleri ülkeleri dikta rejimleriyle yönettiler, uyduruk siyasi krizlerle savaşlar çıkardılar. Silah satıp savaştırdılar, yine sömürdüler.

Bankaları, kredileri, küresel markalarıyla sömürdüler, sömürdüler. Ekmeksiz, vatansız kalan insanlar göç etmeye başlayınca da çok övündükleri 'Sınırsız Avrupa'yı dikenli tellerle ördüler. Demokrasi, insan hakları diye yalandan nutuklar atıp Ege ve Akdeniz'de binlerce mültecinin boğulmasını seyrettiler. Dünyadaki adaletsizliğin, yoksulluğun, zulmün tek kaynağı, sömürgeci kapitalist sistemdir. O Malili çocuk size karnesini gösterecekti, sizin yapmadığınız iğrenç zor işleri yapıp kendine yeni bir hayat kuracaktı.

Mars gezegenine yerleşmenin hesaplarını yapıyoruz ama koskocaman dünyaya bu çocuğu sığdıracak yer bulamıyoruz. Batsın sizin medeniyetiniz, demokrasiniz!