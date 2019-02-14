İspanya'da orta seviye bir takım olan Espanyol'un 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Çinli Wu Lei'nin 12 dakika forma giydiği Villarreal maçını, Çin'de 40 milyon kişi izlemiş. Lei'nin forması 48 saat içinde 2 bin tane satılmış ve Çin'den 5 bin forma siparişi alınmış. Espanyol'un sosyal medya hesabı kullanıcı sayısı Çin'de 500 bin kişi artmış. Daha önce de yazdım; takımlarımız Uzakdoğu ülkelerinden futbolcu transfer ederlerse kendilerine yeni gelir kapıları açabilirler. BJK Kagawa'yı, GS de Nagatomo'yu transfer ederek önemli adım attılar. Uzakdoğulu yetenekli futbolcu bulmak zor ama bulunca da kaçırmamak, kulüplerimize büyük gelir sağlayabilir.