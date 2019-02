AK Parti, tanzim satışla bir haftada marketlerdeki fiyatları bile yarıya indirmeyi başardı. Demek ki oluyormuş. Muhalefet, mitinglerde tanzim kuyruklarıyla dalga geçerse büyük hata eder. Kuyruktaki insanlarla konuştuğunuzda, halkın tanzim satıştan müthiş memnun olduğunu görüyorsunuz, bazıları "Yaparsa yine AK Parti yapar" diyor.

AK Parti yeni bir hikaye yazabilir, belki de o hikaye yazılmaya başlandı bile. Tanzim satış devrime dönüşebilir!

'Yerli ve milli' ülküsü hayatın her alana damgasını vurabilir. Dışa bağımlılıktan, her şeyi ithal etmekten kurtulup sadece tarımda değil, birçok alanda kendi kendine yeten bir ülke olabiliriz.

Devlet tarımdan sanayiye, enerjiye kadar her alanda fiyatları regüle edebilir. Serbest piyasanın rekabetçi ortamına zarar vermeden bunu yapmak mümkün. Yerli otomobil, yerli uçak, yerli kağıt, yerli Google, yerli ilaç vs.; birçok alanda 'yerli ve milli' üretime geçerek, vahşi kapitalizme 'Dur' diyecek politikalar üreterek güçlü bir Türkiye yaratabiliriz. Ve sonra geriye dönüp bakınca her şey tanzim satışla başladı deriz.