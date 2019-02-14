Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Tanzim satış devrime dönüşebilir
MEVLÜT TEZEL
14 Şubat 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Tanzim satış devrime dönüşebilir

AK Parti, tanzim satışla bir haftada marketlerdeki fiyatları bile yarıya indirmeyi başardı. Demek ki oluyormuş. Muhalefet, mitinglerde tanzim kuyruklarıyla dalga geçerse büyük hata eder. Kuyruktaki insanlarla konuştuğunuzda, halkın tanzim satıştan müthiş memnun olduğunu görüyorsunuz, bazıları "Yaparsa yine AK Parti yapar" diyor.
AK Parti yeni bir hikaye yazabilir, belki de o hikaye yazılmaya başlandı bile. Tanzim satış devrime dönüşebilir!
'Yerli ve milli' ülküsü hayatın her alana damgasını vurabilir. Dışa bağımlılıktan, her şeyi ithal etmekten kurtulup sadece tarımda değil, birçok alanda kendi kendine yeten bir ülke olabiliriz.
Devlet tarımdan sanayiye, enerjiye kadar her alanda fiyatları regüle edebilir. Serbest piyasanın rekabetçi ortamına zarar vermeden bunu yapmak mümkün. Yerli otomobil, yerli uçak, yerli kağıt, yerli Google, yerli ilaç vs.; birçok alanda 'yerli ve milli' üretime geçerek, vahşi kapitalizme 'Dur' diyecek politikalar üreterek güçlü bir Türkiye yaratabiliriz. Ve sonra geriye dönüp bakınca her şey tanzim satışla başladı deriz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN