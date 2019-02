- Dün eşimle birlikte Beşiktaş meydanındaki tanzim satış noktasına gittim.

Büyük kuyruk bekliyordum ama sadece 6 dakika bekledim ve dört kilo patates aldım.

Belki de ben saat 16.00'da gittiğim ya da Beşiktaş'ın gelir seviyesi yüksek olduğu için kuyruk azdı.

Ya da BELTUR'un elemanları disiplinli, organize çalıştıkları için insanlar sıkıntı çekmeden alışveriş yapıyordu. Biber, patlıcan, ıspanak, soğan, salatalık, dolmalık biber kalmamıştı.

Sadece domates ve patates vardı.

- Tam ben bu yazıyı yazarken eşim "Patatesler çok taze ve güzel, yazı bitince yine git tanzim satışa" diyordu.

Burası önemli, herkes fiyatların ucuzluğuna seviniyor ama satılan ürünler çok taze.

Her cumartesi Beşiktaş pazarına giderim, orada taze diye 6 liraya aldığım patatesler bile uzun süre depolarda bekletilmiş oluyor. Marketlerde satılan patates ve diğer ürünlerin bekleme süresini siz hesaba katın.



HALK ÇOK MUTLU

- Kuyrukta orta ve alt gelirli vatandaşların yanı sıra hali vakti yerinde olduğunu tahmin ettiğim insanlar da gördüm.

Bir teyze "Evladım pazara para yetişmiyordu, geçen hafta pazarda biberin kilosu 12 liraydı.

İyi ki tanzim satışlar başladı", bir amca da "İnşallah seçimlerden sonra da devam eder" diyordu. Üniversiteli bir genç ise "Twitter'da tanzim kuyruklarıyla dalga geçiyorlar ama halka güzel hizmet oldu. Ne yapsın vatandaş, ucuz olanı almasın mı?" dedi. Genç bir kadın ise "Deterjan, temizlik malzemeleri de satılacakmış.

Asıl onlar pahalı, çok iyi oldu" diyerek sevincini paylaşıyordu.

- İstanbul'da 50 merkezde tanzim satışları her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında yapılıyor.

Kişi başına her üründe en fazla üç kilo alınacağı söylenmişti ama benim aldığım patates dört kiloydu. Bazıları eşi ya da bir tanıdığıyla birlikte sıraya girmişti.

Bir bireyin her üründen en az üç kilo aldığını hesaba katarsak, biraz kuyrukta beklemenin karşılığında bir ailenin iki haftalık ihtiyacı çok rahat karşılanır.

Özetle; Beşiktaş'ta da tanzim satış şenliği yaşanıyor.

Halk kuyrukta beklemeyi kafaya takmıyor, sebze- meyveyi taze ve çok ucuza almanın sevincini yaşıyor.