'Organize İşler- Sazan Sarmalı'nın, sinema salonlarında gösterimdeyken Netflix'te yayınlanması, gelecekte sinema sektörünü, internetten streaming servis yayıncılığını ve sosyal hayatı etkileyecek bir gelişme oldu. Netflix'in başta filmi ana sayfaya koymadan, sessiz sedasız, sanki sadece gören izlesin diye yayınlaması da, kafalarda soru işareti oluşturdu!

Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın patronu olduğu yapım şirketi BKM, başta 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' için yeterli salon bulamazken, sinemada mısır krizi yaşanırken filmi Netflix'e satmıştı ama filmin vizyonda gösterimi devam ederken Netflix'te yayınlanacağını kimse bilmiyordu.

Erdoğan, mısır krizinde Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi güçlü yapımcıları yanına alarak devletten de destek görünce elini güçlendirmişti.

Ve film 1400 salonda (ülke geneli toplam salon sayısının yaklaşık yarısına tekabül ediyor) gösterime girdi. BKM'nin, filmi Netflix'e kaça sattığını bilmiyoruz ama bu durumun salonlardaki izleyici sayısını çok düşüreceğini tahmin etmiyorum. Özetle BKM, mısır krizini fırsata çevirmiş oldu.

Bazı yapımcılar BKM'nin bu hamlesi için 'İleride kötü sonuçlar doğurabilir' dediler ama günümüzde içerik üreten her zaman avantajlıdır.

Örneğin BKM seneye daha güçlü bir film çekerse, MARS Grup ve diğer salon sahipleri 'Hayır, bu sefer size istediğiniz kadar salon vermeyiz.

Bizi zarara uğrattınız?' mı diyecekler? Zarar etmeyi göze mi alacaklar? Yapımcılar bundan sonra sinema salonlarıyla masaya otururken streaming servis platformlarını da opsiyon olarak kullanacaklar. Peki, salon sahipleri ve filmi sinemada izleyenler ne düşünüyor?

Bazıları kendini sazan hissediyor!