Önceki gün BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekce, sanki filminin Netflix'te yayınlandığından haberi yokmuş gibi Twitter'dan 'Organize İşler-Sazan Sarmalı tüm sinemalarda' diye bir tweet attı. Ve takipçilerinden şöyle yorumlar aldı: 'Gerek yok Netflix'te izledik', 'Ooo Sazan avına devam. Alırım bi dal...', '...Sazanın asıl parasını sizin için harcayıp sinemaya gidenler oldu... Muhteşem bir senaryo olmuş bravo(!)', 'Kendimi salak gibi hissediyorum, dört kişi sinemada izledik geçen hafta ve bu hafta Netflix'te!

Resmen kendimi dolandırılmış hissediyorum, tıpkı sizin Mars sinemaları hakkınızı yediğinde hissettiğiniz gibi...'



HAKLILAR!

İzleyici haklı, bugün dört kişilik bir aile 'Organize İşler- Sazan Sarmalı'nı sinemada bileti, yemesi içmesi, yol parası vs. 200 liraya izlerken, Netflix aboneleri filmi bedava izlemiş oldular. Eğer bu insanlar sinemaya gitmeyi önce kültürel ve sosyal bir etkinlik olarak görmüyorlarsa, kendilerini kazıklanmış hissedebilirler.

Peki, bundan sonra ne olur? Maddi durumu kısıtlı izleyici, bir filmin Netflix ya da farklı bir streaming servisi ile anlaştığını öğrenirse sinemaya gitmez.

Salon sahipleri de yapımcıdan film vizyondayken başka bir platformda yayınlanmaması için garanti ister.