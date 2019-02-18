Dünyanın en büyük streaming servisi Netflix'in medya ve sosyal medyadaki popülerliğine bakınca Türkiye'deki abone sayısının fazla olduğu düşünülüyor ama kulağımıza gelen rakamlar öyle olmadığını söylüyor!

Zaten Netflix de ısrarla abone sayısını açıklamıyor. Elbette streaming servis, hem dünyada, hem de Türkiye'de yeni bir pazar ve bu pazarın en güçlüsü Netflix. Sinema ve dizi sektörünün geleceği de streaming servise kayıyor.

Bu alanda Hulu, Amazon gibi başka büyük aktörler de var. Disney Plus'ın yayına başlamasıyla rekabet artacak.

DVD satışları hızla azalıyor, televizyon izlenme oranları düşüyor. Örneğin bu yıl Oscar'ın favorisi 'Roma' bir Netflix yapımı.

Netflix'in Türkiye'de büyük bir hamleye ihtiyacı vardı. O da mısır kriziyle ayağına geldi. Netflix, daha vizyonda ikinci haftasında olmasına rağmen 'Organize İşler-Sazan Sarmalı'nı yayınlayarak hem abonelerinde aidiyet duygusunu artırdı, hem de büyük bir reklam yaptı. Netflix Türkiye'de büyümek için kesenin ağzını açtı, gelecekte başka yerli filmleri de bu platformda izleyebiliriz.