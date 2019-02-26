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MEVLÜT TEZEL
26 Şubat 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Bedellinin en büyük faydası

Devlet üniversitelerine yüksek lisans başvuruları yüzde 60, vakıf üniversitelerinde yüzde 50 azaldı. Buna neden olarak da bedelli askerliğin çıkması gösteriliyor. Üniversitelerde yüksek lisans programları mesleki gelişim açısından önemli ama ülkemizde yüksek lisansı askerliği ertelemek için yapanların sayısı da fazla! Bir araştırma yapılsa, sırf askerliği ertelemek ya da kısa dönem yapmak için bile üniversitede istemediği bölümü okuyanların çok olduğu ortaya çıkar. Ülkemizde birçok iş kolunda mavi yakalı ve ara eleman eksikliği var. Özel kolejlere, üniversitelere harcanan onca paradan sonra bir gencin işsiz kalması yerine meslek lisesine gidip sevdiği meslekte uzmanlaşması daha iyi değil mi? Yeni bedelli yasasının üniversite enflasyonunu azaltacağına inanıyorum.

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