Eskiden Oscar'ı 'Baba', 'Cesur Yürek', 'Gladyatör', "Forrest Gump', 'Titanik', 'Son İmparator', 'Schindler'in Listesi' gibi görkemli filmler kazanırdı. Şimdi çizgi romanlar ve bilgisayar oyunlarından uyarlanan süper kahraman filmleri para kazandırdığı için, eskisi gibi güçlü epik yapımlar fazla çekilmiyor. Bu da Oscar ödüllerinin her yıl biraz daha lobilerin etkisi altında kalmasına neden oluyor. Akademi üyeleri bir ara da ABD derin siyasetinin etkisi altında kalmıştı. 'The Hurt Locker' ve 'Argo' gibi yapımlar hak etmedikleri kadar Oscar ödülü kazandı.

88'inci Oscar ödüllerinde adayların çoğunun beyaz olması üzerine Spike Lee'nin Instagram'dan "Bembeyaz bir ödül törenini destekleyemeyeceğim" diyerek başlattığı boykot, kırılma noktası olmuştu. Lee'nin başlattığı boykottan sonra Oscar ödüllerinde ırkçılığı konu alan yapımların sürekli aday gösterilmesi, siyahların daha çok ödül kazanması rastlantı mıydı sizce? Son dönemde eşcinsellerin sorunlarına odaklanan yapımlar da Akademi tarafından el üstünde tutuluyorlar.





"Adamların cinsel ayrımcılık ve ırkçılıktan başka sorunu yok, sinema da hep bu konuları işliyor" diyebilirsiniz.

Haklısınız ama Oscar en büyük tören; lobilerin etkisi bu kadar yoğun olmamalı, kazanan her zaman sinema olmalı!

Eski Akademi üyeleri; ırkçı, yaşlı beyazlar diye eleştiriliyorlardı. Sonra Akademi'nin üye yapısı değişti, bu kez de 'art house' ya da kabaca festival filmi diyeceğimiz 'Manchester by the Sea', 'Moonlight' ve 'Roma' gibi yapımlar daha çok ödül almaya başladı. Bir 'art house' sinema tutkunu olarak bundan şikayetçi değilim ama son dönemde ırkçılığı ve eşcinsellere yapılan ayrımcılığı konu alan yapımlar ve eşcinsel ve siyah karakterleri canlandıran oyuncular sürekli ödül kazanır oldular.

Bakın dün ödül alan yapımlara:

En İyi Film, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yardımcı Aktör ödüllerini kazanan 'Green Book'un konusu ırkçılıktı, başkarakter de siyah piyanistti.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü gey şarkıcıyı canlandırana gitti. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü lezbiyen kraliçeyi oynayan kazandı.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü ise kocasının suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışan siyahi kadına gitti. En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü kazanan 'BlacKkKlansman' filmi;

Ku Klux Klan'lar, ırkçılık, siyah haklarını konu alıyordu. En İyi Kostüm ödülü de 'Black Panther'deki siyah Afrika kıyafetlerine gitti.

En İyi Animasyon ödülünü bile siyah örümcek adam kazandı! Dün Akademi üyeleri, en az bizim Merkez Hakem Kurulu ve Fırat Aydınus kadar eyyamcı ve lobiciydi!

Tamam ırkçılık büyük sorun, eşcinsel hakları önemli, siyahlar baskı görmemeli ama her yıl bu üç temanın ödül alması sıkıcı olmaya başladı!