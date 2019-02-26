Ünlü işadamı İnan Kıraç'ın Fransa'nın Sülün Osman'ı Gilbert Chikli'ye 4.1 milyon Euro kaptırmasıyla epeyce dalga geçildi. Kıraç, "Çünkü çok organizeydi ve devlet adına aldılar. Şüphelenmedim" diyor. Herkes hata yapabilir. Kıraç'ın, bu hatayı yaparken bir gazeteciyi teröristlerden kurtarmayı düşündüğü de unutulmasın! Elbette bu olayın esprisi yapılacaktır ama abartmamak gerek. Hunharca dalga geçilmek, Kıraç gibi büyük bir hayırseveri küstürebilir. Keşke dalga geçenler Kıraç'ın tırnağı kadar hayırsever olsalar!