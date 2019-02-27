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MEVLÜT TEZEL
27 Şubat 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Adana’da Erasmus öğrencisi olmak...

Erasmus programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim görmeye gelen Mona ve Mirza, 'nın yöresel yiyeceklerini tatmak için lezzet turuna çıkmış. Girdikleri lokantaları görüntülemeyi de ihmal etmeyen ikili, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşmış. İkili, esnafın ikram ettiği kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları yemiş. Ve turun sonunda Mirza besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olmuş. Adanalılar misafirperverliği bazen abartıyorlar. Çiftin yayınladıkları videoda da görüldüğü gibi esnaf özellikle Mirza'yı elleriyle beslemiş; ağzına dürüm, lokum vs. ne varsa tıkmışlar. Mirza ve Mona da hayır dememiş, Adana'da ne varsa bir günde tüketmişler. Sosyal medyada en çok şu yoruma güldüm: "Bence serum da hastanenin ikramı, zorla yedirmişlerdir." , farklı ülkelerden gurme gazetecilere tur düzenlese böyle bir reklam yapamazdı. Samimi, misafirperver olmak işte böyle güzel, reklam gibi haberlerin çıkmasına neden oluyor.

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