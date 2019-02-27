35 yaşına giren Beren Saat, doğum günüyle ilgili Instagram'dan şu paylaşımı yaptı:

'Bugün bir yaşıma daha girdim!

İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabileceği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım.

Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettigim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda, Efe'yle sarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı.

Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor...' Yazı 'uzun bir direniştir yaşamak' diye devam ediyor...

Beren felsefe parçalamış ama belli ki kafası karışık, bazı bölümlerde ne dediği tam anlaşılmıyor.

'Kollektif bir aşkta yüzdüm' derken acaba Beren ne anlatmak istiyor?

Beren'in ruh halini daha iyi anlamanız için yazıdaki imla hatalarına dokunmadım.

'Seninki de acı mı?' diyenler olabilir ama herkesin acısı kendine! Benim yazıda dikkatimi çeken ise karamsarlık.

Örneğin, en yakınında nefreti hissettiğinden bahsediyor.



SADECE EFE Mİ?

Beren yazısında, yıllar önce onu televizyon programına çıkmaya ikna eden eski sevgilisi Efe'yi de anmış. Onunla yaşadıklarını gerçek aşk olarak görüyor. Belli ki Beren, trafik kazasında hayatını kaybeden büyük aşkı Efe'yi unutmamış.

Beren'in yaşadığı acı sadece Efe ile ilgili mi bilemiyoruz.

Oyuncunun 'Ayrılık yakın vaziyet alın' diye yorum yapan hayranları bile oldu.

Umarım Beren'in yazdıkları 35 yaş psikolojisiyle ilgilidir, hayatının diğer yarısını arzu ettiği gibi yaşar.