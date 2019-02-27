Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'a Türkiye'de de bilet bulmak zor olacağa benziyor. Cem'i canlı izlemek isteyenler şimdiden bilet alsın!

Aldığım duyumlara göre Yılmaz bu turneyi fazla uzun tutmayacak.

Teknoloji gelişti, Cem'in il, il gezmesine gerek yok. Birçok gösteri kameraya alınacak ve en beğenilen bölümler bir araya getirilip daha sonra sinemalarda gösterilecek.; tıpkı 'CM101MMXI Fundamentals' gösteriminde olduğu gibi.

2013 yılında 296 kopya ile gösterime giren 'Fundamentals', toplamda 3 milyon 842 bin izleyiciye ve 37 milyon 298 bin lira hasılata ulaşmıştı. 'Fundamentals', Yılmaz'ın bin bir emekle çektiği bazı filmlerinden bile daha çok gelir elde etmişti.

'Diamond E. P. Plus', sinemalarda gösterime girdikten sonra da dijital platformlardan birinde yayınlanacak.