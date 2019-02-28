Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; yurt dışından alınan, zarfların içinde gelen ve gümrük vergisine takılmayan ürünlerin vergilendirileceğini açıkladı. Albayrak, bir ülkeden bir yılda 26 milyon adet posta geldiğinden bahsetti.

O ülke tabii ki Çin, zarflar da Türklerin en çok tercih ettiği e-ticaret sitesi Alibaba'dan geliyor. Alibaba'dan gelen, 0-2 kilogram arası ağırlığa sahip, sarı renkli zarflardaki ürünler, Türkiye'de gümrük vergisine takılmıyor.

Albayrak'ın açıklamasındaki şu bölüm çok önemli: "Aynısını Türkiye'de üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, SGK primi ödüyor. Hop oradan zarf içerisinde geliyor, vergi yok, yasallık yok." Sosyal medyada 'Çin'den ucuza aldığımız küçük ürünlerden de mi vergi alınacak?' diye yakınanlar oldu.

Çin, neredeyse her ithal üründen vergi alırken, üreticisini zor duruma düşürecek ürünlere kota uygularken biz neden aynısını yapmayalım?

O küçük ürünler Alibaba'yı eticarette zirveye taşıdı. Alibaba'nın 2016 yılı ortasında açıkladığı verilere göre; oluşturduğu pazar büyüklüğü 500 milyar doların üzerindeydi. Eğer Alibaba bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 25 ekonomisi arasına girecekti. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının baş aktörleri Amazon ve Alibaba aslında. Tüm dünyada ülkeler, e-ticaret'e karşı kendi ekonomilerini korumaya çalışırken, Türkiye'de de bu adımın atılması kadar doğal bir şey yok. Vergisini, kirasını ödeyen yerli üretici zarar etsin, Alibaba mı kazansın?