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MEVLÜT TEZEL
28 Şubat 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Hayatınız duman olmasın

ABD'nin eyaletinde 66 yaşındaki Geoffrey Turner, 13 Şubat'ta akciğer kanserinden ölmeden önce, ölüm ilanını kendi kaleme aldı. İşte o ilan:
'Sonunda beni öldüreceğini bildiğim halde sigara içmeye devam ettim. Gerçekle yüzleşmekten hep kaçtım. Sigaradan aldığım sözde zevk, aileme yaşattığım acıya değmedi. Para israfından başka bir şey olmayan sigara beni ailemden ayırdı ve vücudumu mahvetti. Normal bir hayat yaşadım.
Ama sevdiklerimle birçok özel anı artık paylaşamayacağım. Bu hikayenin ana fikri şudur: Aptal olmayın. Unutmayın, hayat güzel ve duman olup gitmesine izin vermeyin." Ben de 'Sigara pişmanlıktır' diyorum.

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