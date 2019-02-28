Bloomberg tarafından hazırlanan En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde; İspanya ilk sırada yer aldı. Listede, Türkiye 2017'ye göre üç sıra birden yükselerek 51'inci oldu. İspanya'yı şu ülkeler takip ediyor: 2. İtalya, 3. İzlanda, 4. Japonya, 5. İsviçre, 6. İsveç, 7. Avustralya, 8. Singapur, 9. Norveç, 10. İsrail. İlk iki sırada İspanya ve İtalya'nın yer alması sağlıklı Akdeniz mutfağına bağlanıyor. İzlanda, Japonya, Norveç için de balık ağırlıklı beslenmelerini örnek gösterebiliriz. Hadi İspanya en çok zeytinyağı üreten ülke ve halkı spora düşkün. Peki, pizza, makarna başta olmak üzere karbonhidrat ağırlıklı beslenen, çok kahve içen İtalyanlar nasıl en sağlıklı ikinci ülke olur? Türkiye'de lüks restoranlarda bile makarna, pizza yediğinizde mideniz şişer ama İtalya'nın en salaş restoranında bile bütün yemeklerde zeytinyağı kullanılır ve pizzalar gerçek maya ile yapılır. Ayrıca İtalyanlar da İspanyollar gibi tembeldir, çalışma saatleri azdır ve spora düşkünlerdir. Akdeniz ülkesiyiz, zeytinin ana vatanıyız ama zeytinyağı kullanımını bir türlü yaygınlaştıramadık!