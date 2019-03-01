Bu görüntü, İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde dün kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf etti. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırdı.

34 RA 4651 plakalı aracın şoförünün derdi neymiş yakalanınca öğreneceğiz artık. Eğer ambulansta bir hasta varsa, bu vicdansız kasten insan öldürmeye teşebbüs etmiş demektir. Ve bu suçtan yargılanmalıdır. Diğer magandalara ibret olsun diye bu şoföre hak ettiği ceza verilmeli!