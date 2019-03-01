Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > 34 RA 4651
MEVLÜT TEZEL
01 Mart 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

34 RA 4651

Bu görüntü, İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde dün kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf etti. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırdı.
34 RA 4651 plakalı aracın şoförünün derdi neymiş yakalanınca öğreneceğiz artık. Eğer ambulansta bir hasta varsa, bu vicdansız kasten insan öldürmeye teşebbüs etmiş demektir. Ve bu suçtan yargılanmalıdır. Diğer magandalara ibret olsun diye bu şoföre hak ettiği ceza verilmeli!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN