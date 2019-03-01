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MEVLÜT TEZEL
01 Mart 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Français Ozon’ya senaryo yazacak

'Sous le Sable', 'L'amant Double', 'Swimming Pool', '8 Femmes', 'Dans la Maison' ve 'Frantz' gibi muhteşem filmleriyle tanınan, Fransız Sineması'nın usta yönetmeni François Ozon'nun yeni filmi 'The Hier'in senaryosu genç sinemacı Mesut Kirazpınar'ın imzasını taşıyacak.
Haberi, Playtusu adlı internet sitesinde okudum.
Daha önce kısa film ve belgesel projelerinde yer alan Kirazpınar, Prof. Dr. Kirkor Yalçın'ın hayatını anlatan 'Kirkor Yalçın Hayat Bir Mücadeledir' isimli belgeseli çekmişti.
Konusu ve oyuncu kadrosu henüz netleşmeyen 'The Hier'in yakın bir zamanda çekimlerine başlanacağı belirtiliyor. Kirazpınar'ın daha ilk uzun metraj senaryosunda Ozon ile çalışması gerçekten enteresan.
Umarım haberde abartı ya da eksik bilgi yoktur. Kirazpınar ile Ozon'nun yollarının nasıl kesiştiğini merak ettim doğrusu...

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