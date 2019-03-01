Dün, 68 öğrenci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş'in doğumunun 72'nci yılıydı. Sosyal medyada Gezmiş'le ilgili yapılan paylaşımlar arasında en ilginç olanı Depo Photos'ta yayımlanan, 1979 yılında hayatını kaybeden gazeteci Erol Olgundemir'in çektiği bu fotoğraf oldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gözaltına alındıktan sonra, getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansaryan Han'da çekilen Gezmiş'in bu fotoğrafını daha önce hiç görmemiştik. Tam film afişi gibi fotoğraf. Gezmiş, neredeyse bütün fotoğraflarında karizmatik çıkmış zaten. Gezmiş'in 'Hoşçakal Yarın' gibi sıradan bir filmde, Berhan Şimşek gibi vasat bir oyuncu tarafından canlandırılması ne büyük talihsizlikti.

Hazır ülkemizde biyografi filmleri popüler olmuşken, keşke kaliteli bir Deniz Gezmiş filmi çekilse. Gezmiş, ABD'de doğsaydı şimdiye kadar birçok filmi çekilmişti!