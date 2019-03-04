Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ev almak için emlakçı Y.T.'ye 350 bin lira kapora verdi. Ama evi alamadı çünkü emlakçı dolandırıcı çıktı. Yöntem'in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Y.T., "Mecburdum, o parayla tefecilere olan borcumu ödedim" dedi.

Herhalde ev 3-5 milyon lira değerindeydi ama bu devirde 350 bin lira kaparoyu kolay kolay herkes vermez.

Haberde, Yöntem ile kadın emlakçının yan yana çekilmiş gülen bir pozu yer alıyordu.

Demek ki Yöntem emlakçıya çok güvenmiş.

Ayrıca Y.T.'nin parayı tefeciye verdiği de ne kadar doğru tartışılır.

Peki, bu habere kim 'ilahi adalet' demiştir sizce?

Yöntem, Beyoğlu'ndaki meşhur Bambi Cafe'de dilli kaşarlı tost yerken çekilen fotoğrafının işletmenin menüsünde izin alınmadan reklam amaçlı kullanıldığı iddiasıyla tazminat davası açmıştı.

Ve Bambi, 350 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Bambi'nin sahibi haksızlığa uğradığını söylemiş, tazminatı ödemeyi geciktirmişti.

Ben de bu köşede Yöntem'in Bambi'ye dava açmakta haklı olduğunu yazmıştım. Ama kadere bakın ki Yöntem'in emlakçıya kaptırdığı para da 350 bin lira. Bu haberi okuduktan sonra Bambi'nin sahibi "İşte ilahi adalet" demiş olabilir!