Dün GÜNAYDIN'da yayınlanan Neşem Yaşar'ın haberinden; iki derneğin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe katıldı' diyerek Özdemir Erdoğan'ın İzmir konseri için boykot çağrısı yaptığını öğrendik. Erdoğan ise "Cumhurbaşkanımız'a bir değil 10 konserim feda olsun. O salona üç kişi bile gelse, konseri vereceğim" diyor.

Özdemir Erdoğan gibi müziğimize büyük emek vermiş, birçok unutulmaz besteye imza atmış bir sanatçı bile sırf Cumhurbaşkanı'nın doğum gününe katıldı diye linç ve boykot ediliyor.

Üstelik bunu kutuplaşmadan en çok yakınanlar yapıyor. İşte asıl fanatizm ve partizanlık budur!

Gerçek müzikseverler, Erdoğan'ı 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde vereceği konserde yalnız bırakmamalı. Boykotçulara inat o salon dolmalı.