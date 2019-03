Herkesin unutamadığı, favori bir dizisi vardır. Ben 'Breaking Bad' ile 'Game of Thrones' arasında gidip gelirim. Ama birçok değerlendirmede 'Game of Thrones' tüm zamanların en iyi dizisi görünüyor. Ee sonuçta televizyon tarihinin en çok izlenen, korsanda bile bir milyar kere izlenerek dünya rekoru kıran bir diziden bahsediyoruz!

Entrikalarla dolu fantastik öyküsü, muhteşem görselliği, pahalı Hollywood aksiyonlarıyla yarışan görkemli savaş sahneleri ve oyuncuların üstün performansları... 'Game of Thrones'u özel yapan birçok faktör var.



15 NİSAN'DA

Geri sayım başladı! 'Game of Thrones'un son sezonu, nihayet 15 Nisan'da Amerika ile aynı anda Digiturk ve Bein Connect'te başlayacak.

Dizinin yapımcılarının "TV tarihindeki en görkemli savaş sahnelerini izleyeceksiniz" demesiyle 'Game of Thrones' tutkunlarının heyecanı daha da arttı.

Bu arada Digiturk'ün 1 No'lu beIN HD kanalında 'Game of Thrones' özel yayını başladı.

30 Nisan'a kadar devam edecek bu özel yayında tüm sezonlardan röportajlar, kamera arkası görüntüleri, hane ve karakter tanıtımları ile sezon özetleri yayınlanıyor. Son birkaç gündür 1 No'lu kanalı izliyorum. 'Game of Thrones' evreninin yaratıcısı ünlü yazar George R. R. Martin başta olmak üzere, yönetmenler, teknik ekip ve oyuncularla yapılmış keyifli röportajlar yayınlanıyor. Sezon özetleri de diziyi hatırlamak adına faydalı. Ayrıca dizinin ilk yedi sezonu, internet üzerinden beIN Connect uygulamasından izlenebiliyor.