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MEVLÜT TEZEL
07 Mart 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Altyapıda Ajax’ı örnek alıyoruz!

Ajax efsanesi, 'total futbol' hareketinin babası olan Johan Cruyff, "Zengin bir kulübü neden yenemeyesiniz ki?
Ben para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim" derdi. Önceki gece Ajax, Real Madrid'i 4-1 gibi farklı bir skorla eze eze yenince, Cruyff'u da haklı çıkarmış oldu.
Barselona'nın 86 milyon Euro'ya aldığı ve gelecek sezon oynatacağı Frenkie De Jong'un Ajax'a maliyeti 1 Euro bile değil. De Jong, Ajax altyapısında yetişti. Ajax, 2008-09 sezonundan bu yana sattığı 24 futbolcudan 281 milyon Euro kazandı.
Ajax'ın A ve B takımları ile altyapıdaki oyuncuların bir yıllık toplam maaşı, sadece 28 milyon Euro. Bizim üç büyüklerin yöneticileri bu parayı iki transferde harcarlar, sonra da "Altyapıda Ajax'ı örnek alıyoruz" derler!

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