Ajax efsanesi, 'total futbol' hareketinin babası olan Johan Cruyff, "Zengin bir kulübü neden yenemeyesiniz ki?

Ben para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim" derdi. Önceki gece Ajax, Real Madrid'i 4-1 gibi farklı bir skorla eze eze yenince, Cruyff'u da haklı çıkarmış oldu.

Barselona'nın 86 milyon Euro'ya aldığı ve gelecek sezon oynatacağı Frenkie De Jong'un Ajax'a maliyeti 1 Euro bile değil. De Jong, Ajax altyapısında yetişti. Ajax, 2008-09 sezonundan bu yana sattığı 24 futbolcudan 281 milyon Euro kazandı.

Ajax'ın A ve B takımları ile altyapıdaki oyuncuların bir yıllık toplam maaşı, sadece 28 milyon Euro. Bizim üç büyüklerin yöneticileri bu parayı iki transferde harcarlar, sonra da "Altyapıda Ajax'ı örnek alıyoruz" derler!