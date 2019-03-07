Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar sarı saçlarını kahverengiye boyattı.

İddiaya göre, dudak dolgusu da yaptırdı. Helin, yeni imajıyla futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetildi.

Aslıhan da dudaklarına yaptırdığı dolgudan sonra 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla şöhret olan Ayşegül Doğan'a benzetilmişti.

Ayşegül de dudaklarına dolgu yaptırdığında bir başka ünlüye benzetilmiştir herhalde!

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflara 'kardeş gibi oldular' yorumu yapılıyor.

Aslında bu benzerlik zincirini uzatabiliriz. Eğer Deniz Akkaya, Umut Akyürek, Şükran Ovalı da saçlarını aynı renge boyarlarsa; Helin, Aslıhan ve Ayşegül üçlüsüne katılabilirler.

Bu benzerliğin adı estetik kardeşliğidir! Bahsettiğim tüm bu ünlülerin eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştırdığınızda sadece dudaklarına dolgu yaptırmadıkları ortaya çıkar. Çoğu burun estetiği oldu, elmacık kemiklerini kırdırdı.

Bakın estetik yaptıran ünlülere; yüzleri sanki vakumla çekilmiş gibi uzamıştır.

Çünkü çoğunun estetik cerrahı aynı.

İsim vermeyeyim reklama girer ama ünlüler özellikle burunlarını tanınmış iki doktora yaptırıyorlar. 'Türk lokumu' dedikleri burun estetiği için yurt dışından gelenler de çok.

Estetik yaptıran Türk kadınları genelde Angelina Jolie'ye benzemeye çalışır.

Cerrahlar da aynı tarz ameliyatı yapa yapa birbirinin kopyası yüzler ortaya çıkarıyorlar. Estetik cerrahları etik olmaya ve kolaycılığa kaçmamaya davet ediyorum. Bütün ünlü kadınlar aynı tezgahtan çıkmış gibiler. Arada biraz farklı burun yapın, daha deneysel çalışın!